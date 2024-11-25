В МИД РФ заявили об отсутствии ограничений на развертывание ракет «Орешник»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии каких-либо ограничений на потенциальное развертывание российских ракет средней дальности «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра обратил внимание, что президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего специального обращения четко заявил, что речь идет о новой ракетной системе средней дальности. По его словам, соответственно, никаких ограничений «в этой сфере, в том числе из-за глубоко ошибочного шага» США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), каких-либо ограничений по развертыванию такого рода систем нет. Вместе с тем дипломат отметил, что подобные системы не имеют никакого отношения к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ. — «Газета.Ru»).

Также он сказал, что российско-американский меморандум об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года по-прежнему действует, именно в рамках этого документа Россия оповестила Соединенные Штаты об испытательном боевом пуске ракеты «Орешник». Рябков заявил, что США не запрашивали контакты с РФ после применения этого оружия.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».