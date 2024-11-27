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Над двумя регионами России сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны: над Белгородской и Брянской областями сбили беспилотники ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что летательные аппараты сбили в 11:30 мск.

В этот же день Минобороны сообщало, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» крымских десантников уничтожил группу украинских боевых машин пехоты в приграничном районе Курской области.

Согласно сообщению ведомства, точным пуском управляемой ракеты десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что военнослужащие ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Беспилотник был замечен над Рыльским районом региона, после чего его сбили с помощью обычного ружья.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о сбитых за сутки украинских беспилотниках.

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