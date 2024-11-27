В Минобороны РФ отчитались о сбитых за сутки украинских беспилотниках

Средства противовоздушной обороны сбили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

До этого российские военные успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Губернатор также подчеркнул, что все пять беспилотников, сбитых сегодня, были уничтожены над акваторией Черного моря. Сообщения о сбитых БПЛА и ракетах в районе города он назвал дезинформацией.

Telegram-канал Mash писал, что аэродром Бельбек в Севастополе атаковали 40 украинских беспилотников. Кроме того, объект был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» и неустановленными крылатыми ракетами. По данным Mash, все цели были сбиты.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что военнослужащие ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Беспилотник был замечен над Рыльским районом региона, после чего его сбили с помощью обычного ружья.

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