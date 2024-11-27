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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 250 человек в Курской области

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Maksym Kishka/Reuters

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 250 военнослужащих на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также миномет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также российские военные успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Telegram-канал Mash писал, что аэродром Бельбек в Севастополе атаковали 40 украинских беспилотников. Кроме того, объект был атакован противокорабельными ракетами «Нептун» и неустановленными крылатыми ракетами. По данным Mash, все цели были сбиты.

Ранее в российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА.

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