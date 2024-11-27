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СМИ сообщили об атаке ВСУ на аэродром в Севастополе

Mash: ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе 40 беспилотниками

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские войска атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждают журналисты со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, на северо-запад Крыма летело около 40 беспилотных летательных аппаратов, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и неустановленная на данный момент баллистика. Предполагается, что это британские Storm Shadow.

По данным Mash, все цели были сбиты. Обломки одного из дронов упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе.

27 ноября в городе объявляли воздушную тревогу и временно останавливали работу морского общественного транспорта. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

21 ноября глава города заявлял, что средствами противовоздушной обороны России над акваторией Черного моря была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун».

Ранее средства противовоздушной обороны сбили два дрона в ходе атаки украинских войск на Севастополь.

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