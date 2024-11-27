В российском городе обстреляли самолет после ложного сообщения об атаке БПЛА

В Башкирии обстреляли самолет Ан-2 после ложного сообщения об атаке БПЛА, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным Telegram-канала, самолет совершал аэрофотосъемку. Пилот попал под обстрел на высоте около 300 метров и вернулся на аэродром Уфы. При этом он не подавал сигнал бедствия.

Командир Ан-2 уточнил, что утечки на судне в результате обстрела не было.

Кроме того, днем 26 ноября городские СМИ сообщали об атаке украинских беспилотников, но сообщения оказались ложными.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также российские военные успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Во время воздушной тревоги, предположительно, были сбиты две ракеты над акваторией в районе Северной стороны. После этого был снят сигнал ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».