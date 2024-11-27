В ракетных войсках заявили, агрессию против РФ сдерживают без ядерного оружия

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) сдерживают крупномасштабную агрессию против России и ее союзников без применения ядерного оружия. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в статье для журнала «Вестник военного образования».

Военный отметил, что в настоящее время Россия находится в сложной военно-политической обстановке, которая связана с проведением спецоперации на Украине и усилением активности НАТО. Тем не менее, по словам Каракаева, РВСН продолжают сдерживать агрессию против страны, не применяя ядерное оружие.

Командующий РВСН добавил, что сейчас активно проходит перевооружение ракетных войск. В частности, в их состав вошли ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард». Также в настоящее время продолжается постановка на боевое дежурство ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат».

«Выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН сегодня уже более 88% современных образцов ракетной техники», — написал Каракаев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опасения ряда западных политиков относительно того, что между РФ и их странами может начаться ядерная эскалация. Представитель Кремля посоветовал «читать соответствующие документы и слушать заявления российского лидера Владимира Путина».

Ранее в России призвали пресечь угрозы от НАТО ударом «Орешника».