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В Совфеде заявили, что выражают поддержку действий Путина по защите суверенитета России

Матвиенко: сенаторы выражают поддержку действиям Путина по запуску «Орешника»

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Совет Федерации

Сенаторы выражают единодушную поддержку действиям президента Российской Федерации Владимира Путина по защите суверенитета страны в ответ на агрессию недружественных государств. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины, передает ТАСС.

Парламентарий подчеркнула, что Совфед готов и дальше поддерживать такие действия для защиты российского государства.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий Орешник».

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