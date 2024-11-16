На Запорожской АЭС произошло отключение основной линии энергоснабжения

Отключение основной линии энергоснабжения произошло на атомной электростанции (АЭС), расположенной в городе Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

«Действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская», — говорится в заявлении.

Как рассказали представители Запорожской АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1».

Никаких нарушений и угроз для безопасности объекта из-за произошедшего зафиксировано не было. Тем не менее сотрудники АЭС готовы принять необходимые меры в случае их возникновения, подчеркивается в публикации.

7 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси дал интервью для газеты La Stampa, в ходе которого высказался о ситуации вокруг Запорожской АЭС. По его словам, из-за идущих боевых действий и регулярных атак беспилотников атомная электростанция продолжает находиться в зоне риска. Поэтому появившееся в экспертных кругах мнение о стабилизации обстановки является ошибочным.

Ранее в Запорожской области заявили о попытках украинских войск захватить местную АЭС.