Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Новую Ильинку в Донецкой народной республике (ДНР).

Также российские войска нанесли поражения бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки, Димитрова в ДНР.

Кроме того, отразили 10 контратак штурмовых бригад ВСУ. Отмечается, что украинская армия потеряла до 415-ти военнослужащих, семь автомобилей, 152 -мм орудие Д-20 и 122 -мм гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы за неделю предотвратили в Донецкой народной республике около 200 воздушных атак со стороны украинской армии. В частности, в Кировском районе Донецка была сорвана атака на электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Система РЭБ нейтрализовала дрон самолетного типа с более 30 килограммов взрывчатки. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили 16 снарядов по ДНР за сутки.

Ранее в ДНР пресекли попытку ВСУ атаковать запас зерновых с помощью дрона.