За неделю в ДНР предотвратили почти 200 атак украинских беспилотников

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за неделю предотвратили в Донецкой народной республике около 200 воздушных атак со стороны украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал штаба обороны ДНР.

В течение прошедшей недели система защиты воздушного пространства и РЭБ «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила над Донецком и Макеевкой 189 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В частности, в Кировском районе Донецка была сорвана атака на электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Система РЭБ нейтрализовала дрон самолетного типа с более 30 килограммов взрывчатки.

В Центрально-городском районе Макеевки украинский беспилотник пытался нанести удар по хранилищу регионального запаса зерновых культур, но также был перехвачен системой РЭБ.

25 ноября сообщалось, что на окраине Калуги силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.