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В ДНР сообщили о пяти атаках ВСУ за сутки

СЦКК: Вооруженные силы Украины выпустили 16 снарядов по ДНР за сутки

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные формирования Украины пять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток, выпустив 16 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (26 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что все пять обстрелов произошли на Горловском направлении. В результате атак один человек ранен, второй получил травмы, несовместимые с жизнью.

Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавили в организации.

25 ноября сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы за неделю предотвратили в Донецкой народной республике около 200 воздушных атак со стороны украинской армии. В частности, в Кировском районе Донецка была сорвана атака на электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Система РЭБ нейтрализовала дрон самолетного типа с более 30 килограммов взрывчатки.

Ранее в ДНР пресекли попытку ВСУ атаковать запас зерновых с помощью дрона.

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