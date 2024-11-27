В Киеве заявили о повреждении инфраструктуры

В Киеве поврежден объект инфраструктуры из-за работы украинской системы противовоздушной обороны и падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть повреждения объекта нежилой инфраструктуры», — написал чиновник.

Накануне координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар был нанесен по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и месту производства беспилотников в Киеве и пригороде.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.