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Средства ПВО сбили два дрона в ходе атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев: над Севастополем были уничтожены два украинских дрона

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Украинские войска продолжают комбинированную атаку на Севастополь. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, средства ПВО сбили над населенным пунктом два беспилотника противника.

«По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито 2 БПЛА. Также по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе», — говорится в сообщении.

Развожаев попросил горожан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

27 ноября в Севастополе объявляли воздушную тревогу и временно останавливали работу морского общественного транспорта. Развожаев сообщал, что все городские службы приведены в состояние боевой готовности.

Ранее ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в подрыве машины офицера в Севастополе.

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