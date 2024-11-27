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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога, наземный транспорт прекратил движение

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Oleksii Holikov/Shutterstock

В Севастополе утром 27 ноября объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает в Telegram-канале «Транспорт Севастополя».

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

Граждан предупредили, что наземный общественный транспорт временно прекращает движение.

21 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун». Российские средства противовоздушной обороны успешно сбили ракету.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВСУ могли целиться на предприятия, аэродром, системы ПВО, базу Черноморского флота.

Ракеты берегового комплекса «Нептун» дальностью 220-250 километров чаще всего используются для ударов по морским целям.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью Российской Федерации, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

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