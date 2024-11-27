ВСУ атаковали Севастополь

В Севастополе российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, удалось сбить две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев попросил местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Утром 27 ноября в городе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ВСУ, в связи с этим наземный общественный транспорт прекратил движение. Тревога продлилась 17 минут и прекратила действовать в 09:42.

21 ноября Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь ракетой «Нептун». Российские средства противовоздушной обороны успешно сбили ракету.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.