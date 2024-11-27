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Рогов заявил о взятии под огневой контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Рогов заявил, что РФ взяла под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке

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Станислав Красильников/РИА Новости

В поселке Великая Новоселка идут бои, российские войска взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры ВСУ. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, бои идут в восточной части населенного пункта, инициатива — в руках военных РФ.

«Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — сказал Рогов.

Продвижение ВС РФ к Великой Новоселке, заявило агентство, позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями.

О том, что российские войска вошли в поселок Великая Новоселка, Рогов сообщал накануне.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что переход Великой Новоселки под контроль РФ может обвалить весь фронт ВСУ на юге.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ будут обороняться и контратаковать.

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