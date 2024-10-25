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Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерием Пикалевым поздравил сотрудников службы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава ведомства рассказал, что отмечает День таможенника «на боевом посту».

В ходе встречи с президентом Пикалев отметил рост объемов товарооборота РФ с дружественными странами. По его словам, это свидетельствует об укреплении деловых контактов и стабилизации ситуации в экономике, несмотря на санкции.

Также он сообщил, что ФТС по итогам девяти месяцев перечислила в бюджет 5 триллионов 84 миллиарда рублей, что превышает показатель прошлого года на 11,5%.

До этого в Минэкономразвития заявили, что российская экономика в конце третьего — начале четвертого квартала показывает признаки «охлаждения». Отмечается, что это во многом вызвано переориентацией торговли. В настоящее время более 80% товарооборота идет в дружественные страны, в то время как в 2021 году речь шла меньше чем о 50%.

Ранее первого замглавы ФТС отправили в отставку.

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