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Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

Путин оценил функционирование всех звеньев транспортной системы РФ

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли России с профессиональным праздником — Днем работника транспорта. Свое поздравление российский лидер озвучил в ходе Международного форума и выставки «Транспорт России», говорится на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника транспорта и приветствую по случаю открытия XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России», — заявил он.

По словам президента, более 200 лет назад в России было создано единое ведомство государственного управления транспортом и первое профильное учебное заведение. Он добавил, что за это время был пройден большой путь, которым по праву может гордиться каждый, кто вносит свой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию путей сообщения, а также совершенствование инфраструктуры отрасли.

10 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил правоохранителей с Днем сотрудника органов внутренних дел. По его словам, россияне ждут от сотрудников правоохранительных органов беспощадной борьбы с преступностью и жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах.

Ранее Путин поздравил Александру Пахмутову с 95-летием в видеообращении.

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