Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировал группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА с позывным «Элджей».

Как передает корреспондент РИА Новости, разведка группы «Аида» при помощи БПЛА обнаружила перемещение группы украинских военных в одной из лесополос в Суджанском районе. При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа.

Как рассказал «Элджей», по ним также работают и самолеты воздушно-космических сил РФ.

«Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», — сказал военнослужащий.

Его напарник отметил, что неоднократно видел в этой полосе людей в одежде, похожей на форму НАТО.

В начале ноября бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что профессиональные военнослужащие стран НАТО могли быть в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся незаконно проникнуть в Брянскую область Российской Федерации. 28 октября в ФСБ сообщили, что диверсанты пытались проникнуть в регион — четверых из них ликвидировали.

Ранее журналист объяснил, почему в НАТО не готовы к войне с Россией.