Профессиональные военнослужащие стран НАТО могли быть в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся незаконно проникнуть в Брянскую область Российской Федерации. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

28 октября в ФСБ сообщили, что диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область, четверых ликвидировали.

По мнению Прозорова, среди боевиков могли быть действующие бойцы разведывательно-диверсионных подразделений стран НАТО. Он отметил, что многие страны видят в конфликте на Украине «полигон по отработке форм и методов ведения войны в современных условиях».

Экс-сотрудник СБУ предположил, что именно поэтому многие страны посылают на Украину своих кадровых военнослужащих для получения необходимого боевого опыта, в первую очередь в противостоянии будущей войне против России и ее армии.

Ранее российские военные уничтожили украинскую ДРГ в курском приграничье.