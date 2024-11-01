Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник СБУ заявил, что в Брянскую область хотели проникнуть военные НАТО

Экс-сотрудник СБУ: уничтоженные на границе РФ диверсанты могли быть бойцами НАТО

close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Профессиональные военнослужащие стран НАТО могли быть в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся незаконно проникнуть в Брянскую область Российской Федерации. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

28 октября в ФСБ сообщили, что диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область, четверых ликвидировали.

По мнению Прозорова, среди боевиков могли быть действующие бойцы разведывательно-диверсионных подразделений стран НАТО. Он отметил, что многие страны видят в конфликте на Украине «полигон по отработке форм и методов ведения войны в современных условиях».

Экс-сотрудник СБУ предположил, что именно поэтому многие страны посылают на Украину своих кадровых военнослужащих для получения необходимого боевого опыта, в первую очередь в противостоянии будущей войне против России и ее армии.

Ранее российские военные уничтожили украинскую ДРГ в курском приграничье.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами