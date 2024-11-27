В подполье заявили об ударе по месту дислокации ВСУ в Харькове

Российские войска нанесли удар по месту дислокации сил и техники украинской армии в пригороде Харькова, произошла детонация. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике», — сказал он.

По его информации, зафиксированы «прилеты» в боекомплекты, в результате чего сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами.

Накануне утром он заявлял об ударе по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и месту производства беспилотников в Киеве.

24 ноября Лебедев заявлял о взрыве в районе Кременчугского автомобильного завода. По его информации, на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной. На момент удара там находилось 11 единиц гусеничной техники.

Ранее в подполье заявили об ударе по базе «Кракена» в здании полиции в Харькове.