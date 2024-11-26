Удар нанесен по пунктам временной дислокации украинских военных в Киеве и пригороде

Удар нанесен по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и месту производства беспилотников в Киеве и пригороде. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет также пришелся по цеху, где осуществляется ремонт техники ВСУ.

Кроме того, в ночь на 26 ноября удар был нанесен по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска в Одесской области.

Других подробностей Лебедев не привел.

Накануне, 25 ноября, сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).