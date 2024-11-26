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Российские войска сорвали попытку ВСУ вывезти застрявший танк

SHOT: ВС России сорвали эвакуацию застрявшего в грязи украинского танка

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Российские военнослужащие сорвали план Вооруженных сил Украины (ВСУ) по эвакуации танка Т-72, застрявшего на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, украинский танк увяз в грязи. Его пытались вытащить, чтобы в дальнейшем увезти в тыл. Однако техника была обнаружена Вооруженными силами (ВС) России.

Авторы отметили, что после обнаружения танка российские военнослужащие решили ударить по нему FPV-дроном. В результате боекомплект машины сдетонировал, что привело к уничтожению техники, уточнил SHOT.

24 ноября Минобороны России сообщило, что в Харьковской области военным группировки войск «Север» удалось при помощи FPV-дронов уничтожить украинский танк. По данным ведомства, технику ВСУ обнаружили разведчики в лесу. После этого было решено открыть огонь по украинской боевой машине.

15 ноября бойцы группировки «Запад» ВС России с помощью дрона «Ланцет» ликвидировали еще один украинский танк в зоне специальной военной операции. Боец с позывным «Глобус» отметил, что военную технику Североатлантического альянса в зоне СВО российские бойцы поражают «абсолютно каждый день».

Ранее российские войска ударом по аэродрому уничтожили украинский самолет.

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