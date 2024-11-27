США не будут размещать войска в Ливане

США готовы оказать поддержку армии Ливана, не размещая при этом свои войска в регионе. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами высокопоставленного представителя американской администрации, сообщает РИА Новости.

Чиновник напомнил слова президента США Джо Байдена, сказавшего, что американских боевых подразделений в регионе не будет. При этом Вашингтон, как и раньше, предоставит военную поддержку ливанской армии.

Представитель администрации уточнил, что такая поддержка будет оказываться в сотрудничестве с французскими военными.

27 ноября Байден заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто по предложению Соединенных Штатов.

В свою очередь, конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря избранному президенту США Дональду Трампу.

Ранее глава МИД Ирана призвал создать коалицию для суда над Израилем и США.