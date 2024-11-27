Министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Министр обороны Китая Дун Цзюнь находится под следствием, его подозревают в коррупции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Власти Китая начали расследование в отношении Дун Цзюня в связи с коррупционным скандалом, затронувшим руководство Народно-освободительной армии страны (НОАК).

Он стал третьим руководителем министерства, в отношении которого ведется расследование по подозрению в коррупции, отмечает издание.

Дун Цзюня назначили на пост главы министерства обороны Китая в декабре 2023 года. До этого он руководил Военно-морскими силами КНР.

В июне генерал-лейтенант Вооруженных сил Тайваня в отставке Шуай Хуаминь заявил, что расследование в отношении бывших министров обороны КНР Вэй Фэнхэ (с 2018 по 2023 год) и Ли Шанфу (занимал пост в 2023 году) связано с утечкой в США секретной информации о стратегических ракетных войсках НОАК.

Он подчеркнул, что ракетные войска подвержены коррупции из-за того, что во время военных закупок возникает проблема откатов, а многие сведения по ним засекречены и закрыты. В таких условиях проведение открытых тендеров или введение ограничений невозможно, добавил Шуай Хуаминь.

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