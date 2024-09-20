Китайская чиновница сделала любовниками 58 подчиненных и села за взятку. Ее погубил фильм В Китае чиновница брала взятки и сделала своими любовниками 58 подчиненных

В Китае 52-летнюю чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней. На посту губернатора она завела романы с 58 подчиненными, а также получала взятки от предпринимателей. До разоблачения Чжун пользовалась популярностью среди населения, помогала фермерам и занималась благотворительностью. В народе за яркую внешность ее прозвали «красивым губернатором». О взлете и падении китайской госслужащей — в материале «Газеты.Ru».

Красивый губернатор

Чжун Ян выросла в скромной семье, изучала историю в университете и вступила в Коммунистическую партию Китая в 22 года, затем дослужилась до должности депутата Всекитайского собрания народных представителей, пишет газета South China Morning Post (SCMP). А позже заняла пост губернатора Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу.

За яркую внешность ее прозвали «красивым губернатором». Кроме того, она получила признание за создание ассоциации по выращиванию фруктов, целью которой была помощь фермерам. Также Чжун тратила собственные средства на поддержку нуждающихся пожилых людей.

Чжун никогда не была замужем и не имела детей.

Коррупция, любовники и фильм

В январе 2023 года в Китае вышел документальный фильм, который раскрыл темные стороны ее карьеры. Журналисты выяснили, что Чжун брала взятки и использовала свое положение, чтобы гарантировать, что избранные ею компании получат выгодные контракты под предлогом государственных инвестиций, пишет The Star.

Например, она одобрила застройку 170 тыс. кв. м земли в высокотехнологичной промышленной зоне для бизнесмена, с которым у нее были близкие отношения. Этот предприниматель впоследствии перевел землю под застройку, и Чжун получила значительную прибыль.

Один из бизнесменом заявил в фильме, что Чжун не сотрудничала с компаниями, с которыми не имела личной связи, сообщает The Straits Times.

Всего она получила взяток на сумму около 60 млн юаней ($8,5 млн).

Как пишет South China Morning Post, Чжун также заводила многочисленные романы с подчиненными. Она устраивала с ними совместные командировки и заставляла их задерживаться на работе, чтобы получить возможность провести время наедине. Некоторые мужчины вступали с ней в связь ради привилегий, а другие делали это из-за страха перед авторитетом чиновницы. Журналисты подсчитали, что всего у Чжун было 58 любовников среди подчиненных.

Кроме того, ее часто видели в частных ночных клубах.

Приговор

В апреле 2023 года правительство Гуйчжоу начало расследование в отношении Чжун, ее осудили за коррупцию. Суд приговорил чиновницу к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн юаней (около $141 тыс.) . Также ее исключили из Коммунистической партии и отстранили от государственной должности.

«Я брала взятки из-за ошибочного убеждения, что мне нужно заручиться поддержкой нескольких доверенных бизнесменов, которые помогут мне решать политические вопросы», — заявила Чжун в документальном фильме.

Также она рассказала, что после того как стала губернатором, ее родители на каждый китайский Новый год готовили ей простое блюдо из зеленых овощей и вареного тофу.

«Они говорили мне, что моя работа и жизнь должны отражать чистоту и непорочность этого блюда. Я ела, но наставления родителей никогда не находили во мне отклика», — призналась она.