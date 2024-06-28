В Тайване объяснили, с чем связано дело глав минобороны КНР

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Тайваня в отставке Шуай Хуаминь заявил, что расследование в отношении бывших министров обороны КНР Вэй Фэнхэ (с 2018 по 2023 год) и Ли Шанфу (занимал пост в 2023 году) связано с утечкой в США секретной информации о стратегических ракетных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что когда Вэй Фэнхэ был главкомом отвечавшего за стратегическое ракетное вооружение Второго артиллерийского корпуса, Ли Шанфу трудился в Главном управлении вооружений и отвечал за военные закупки.

Он подчеркнул, что ракетные войска подвержены коррупции из-за того, что во время военных закупок возникает проблема откатов, а многие сведения по ним засекречены и закрыты. В таких условиях проведение открытых тендеров или введение ограничений невозможно, добавил Хуаминь.

По его словам, американской стороне удалось заполучить дислокацию всех ракетных войск Китая, их кадровую и организационную структуру. Утечка подобной информации является очень серьезной проблемой, подчеркнул генерал-лейтенант.

По данным агентства Синьхуа, Вэй Фэнэ и Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии Китая за серьезные дисциплинарные нарушения, их также лишили генеральских званий.

До этого стало известно, что Пентагон добивается встречи министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в июне.

До этого Heritage Foundation сообщил, что США находятся в состоянии холодной войны с Китаем.