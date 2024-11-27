Ракетный удар нанесли по базе США в Сирии

Американский оперативный командный центр Green Village в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По предварительной информации, по базе военнослужащих США, расположенной на территории нефтяного месторождения Эль-Омар, выпустили три ракеты.

Американские военные самолеты в воздушном пространстве региона находились в повышенной боевой готовности.

Накануне сообщалось, что ракетному обстрелу подверглась военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. По объекту выпустили пять ракет.

В конце октября беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции. Как отмечается, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы рассказали, что на территории базы раздались несколько взрывов.

Ранее политолог Подлесный заявил, что каждая военная база США на планете находится под угрозой.