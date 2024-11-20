Эксперт: любая точка на планете, где есть военные базы США, теперь под угрозой

После удара украинских войск ракетами ATACMS по объекту в Брянской области любая точка на планете, где есть военные объекты США, теперь под угрозой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Геннадий Подлесный. Эксперт напомнил, что, согласно обновленной ядерной доктрине РФ, сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

«Есть все основания считать, что Украине, стране, не обладающей ядерным оружием, Америка помогает наводить неядерное пока еще оружие на территорию России. И естественно, что в данном случае США являются стороной конфликта», — сказал Подлесный.

Помимо того, что Россия может нанести удар, к примеру, по одной из баз США, может последовать и ассиметричный ответ, продолжил эксперт.

«У хуситов может появиться оружие, допустим, гиперзвуковое, с помощью которого они могут потопить весь флот США», — заключил он.

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

Согласно сообщению Минобороны, фрагменты снарядов упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате чего произошел пожар. К настоящему времени он уже потушен. По данным ведомства, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в Британии назвали число ракет ATACMS в распоряжении Украины.