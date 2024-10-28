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Военную базу США в Сирии атаковали дроны

Беспилотники иракских шиитов ударили по военной базе США в сирийском Эт-Танфе

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотники иракских шиитов атаковали расположенную в приграничном сирийском городе Эт-Танф военную базу США и западной коалиции. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Jadeed.

По имеющейся информации, по меньшей мере два беспилотника-камикадзе нанесли удары по военному объекту. Очевидцы рассказали, что на территории базы раздались несколько взрывов.

Ответственность за нападение взяли на себя шиитские вооруженные отряды из движения «Исламское сопротивление Ирака».

27 октября сообщалось, что подверглась обстрелу американская военная база в сирийском Дейр-эз-Зоре, расположенная возле нефтяного месторождения Аль-Омар.

23 октября не менее четырех ракет упали на базу Вооруженных сил США в Сирии, находящуюся недалеко от нефтегазового месторождения Коноко. Всего в сторону базы было выпущено шесть боеприпасов. Организаторы атаки целились в функционирующий на ее территории военный радар.

Ранее Небензя назвал бесчеловечной политику США в отношении Сирии.

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