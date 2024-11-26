Опубликованы кадры обломков ATACMS в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации представило фотографии обломков ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины 23 и 25 ноября атаковали два объекта в Курской области.

Ранее МО РФ сообщило, что 23 ноября ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, в результате чего три ракеты были сбиты, а две достигли цели и повредили радиолокационную станцию. Среди российских военнослужащих есть пострадавшие.

Кроме того, 25 ноября аналогичные ракеты были использованы Киевом для удара по аэродрому Курск-Восточный, где семь из восьми ракет были перехвачены. В результате падения обломков одной из ракет двое военнослужащих получили легкие ранения, а инфраструктура была незначительно повреждена.

На представленных фотографиях можно увидеть фрагменты ракет, запущенных Украиной, произведенных в США.

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США дала Украине указания по выбору целей для ударов американскими ракетами ATACMS.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее в Госдуме высказались о тайных поставках ракет Storm Shadow на Украину.