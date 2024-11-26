В генштабе ВС Белоруссии высказались о применении «Орешника»

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» показало, что с Россией шутить не нужно. Об этом в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, использование данной ракеты не было «предупредительным выстрелом в воздух».

«Это жест доброй воли и показ того, что не надо шутить с Россией», — сказал глава генштаба.

Он отметил, что за последние годы военно-промышленный комплекс РФ сделал гигантские шаги вперед. Вместе с тем Муравейко обратил внимание, что сейчас Россия имеет очень много новых образцов вооружения и техники.

«Демонстрация «Орешника» — это лишь маленький показ своих возможностей. Причем он был показан в обычном снаряжении, без использования каких-либо специфических элементов — это была демонстрация возможностей», — добавил генерал-майор.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее а Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».