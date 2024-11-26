В Херсонской области при обстреле погибли четыре пассажира автобуса

При обстреле автобуса в городе Новая Каховка Херсонской области погибли четыре человека, еще семеро получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Вооруженные силы Украины вели обстрел дороги из 120-мм минометов.

«Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших, оказав им необходимую помощь. Личности погибших устанавливаются, с семьями будет проведена вся необходимая работа по поддержке», — написал Сальдо.

В тот же день в Новой Каховке было совершено покушение на главу местной администрации Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников. Их автомобили были атакованы с помощью беспилотника. Техника получила повреждения, никто из людей не пострадал.

23 ноября сообщалось, что при ударе ВСУ по Новой Каховке Херсонской области получил повреждения газопровод низкого давления. Кроме того, были обстреляны местная больница и многоквартирный жилой дом.

Ранее глава Новой Каховки после атаки ВСУ заявил, что городскую администрацию не запугать.