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Уволенный с поста командующего группировкой войск «Юг» Анашкин возглавит академию им. Фрунзе

Уволенный с поста командующего войсками «Юг» Анашкин возглавит академию Фрунзе

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Бывший командующий войсками «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин будет назначен руководителем Военной академии имени Фрунзе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«С советских времен Академией имени Фрунзе управляют генералы, как правило, занимавшие должности командующего или начальника штаба военного округа. Генерал-полковник Анашкин обладает значительным опытом командования войсками в боевых условиях, что позволит ему обеспечить качественное образование для будущих командиров и командующих», — сказал источник.

Он отметил, что данное решение было принято в рамках плановой ротации, поскольку «даже командующим группировками войск необходимы определенные периоды для смены обстановки и служебной деятельности», добавив, что «ситуацию можно сопоставить с кадровыми решениями по другим командующим».

После отставки Анашкина врио командующего группировкой «Юг» назначен генерал-лейтенант Александр Санчик.

23 ноября сообщалось, что командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Предположительно, причиной увольнения Анашкина стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны России подтвердило новые удары ATACMS по Курской области.

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