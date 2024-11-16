Человек ранен в результате обстрела Новой Каховки

Мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в администрации Новокаховского округа.

Отмечается, что мужчина 1958 года рождения получил осколочное ранение правого бедра. Пострадавшего доставили в Каховскую центральную районную больницу.

Известно также, что в Новой Каховке повреждены жилой дом и линия электропередачи.

13 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ обстреляли Каховку, после чего в населенном пункте выявили повреждение сразу двух газопроводов. В результате этого 90 человек остались без газоснабжения.

16 ноября Сальдо сообщил, что попытки бойцов ВСУ высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. По его словам, после этого ВСУ «больно обожглись» и больше не предпринимали масштабных попыток форсировать реку.

Ранее украинские войска 30 раз за сутки ударили по Херсонской области.