В Госдуме высказались о тайных поставках ракет Storm Shadow на Украину

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила в разговоре с «Лентой.ру», что российская разведка наверняка знала о том, что Британия тайно поставляет на Украину крылатые ракеты Storm Shadow.

«Тут же работает разведка, наверняка, мы знали об этой информации, что они начинают серьезно вооружать Украину, и поэтому превентивно продемонстрировали им, что мы готовы к любому развитию событий нашим «Орешником», — сказала Журова.

По ее мнению, представители западных стран, наверняка, сейчас «находятся в шоке» — анализируют и понимают, что на все их ракеты у России есть свой более серьезный ответ.

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21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали ужасающими последствия применения «Орешника».