Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались о тайных поставках ракет Storm Shadow на Украину

Депутат Журова: Москва, наверняка, знала о тайных поставках Storm Shadow Киеву

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила в разговоре с «Лентой.ру», что российская разведка наверняка знала о том, что Британия тайно поставляет на Украину крылатые ракеты Storm Shadow.

«Тут же работает разведка, наверняка, мы знали об этой информации, что они начинают серьезно вооружать Украину, и поэтому превентивно продемонстрировали им, что мы готовы к любому развитию событий нашим «Орешником», — сказала Журова.

По ее мнению, представители западных стран, наверняка, сейчас «находятся в шоке» — анализируют и понимают, что на все их ракеты у России есть свой более серьезный ответ.

close
«Газета.Ru»

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали ужасающими последствия применения «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами