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В Минобороны России прокомментировали атаки ВСУ ракетами ATACMS

Минобороны РФ готовит ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области

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Минобороны России

Министерство обороны России готовит ответные действия на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что украинская сторона за последние три дня нанесла два удара ракетами ATACMS по объектам в Курской области. 23 ноября пять снарядов ударили в районе Лотаревки по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Еще восемь ракет были выпущены 25 ноября 2024 года по аэродрому Курск-Восточный.

В ведомстве подчеркнули, что контролируют обстановку, «ответные действия готовятся».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США дала Украине указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее в ЕС назвали удары ракетами ATACMS прямым нападением США на Россию.

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