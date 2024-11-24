Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кадырова.

На кадрах бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили опорный пункт ВСУ вместе с личным составом группы. Сначала солдат ВСУ окружили и предложили сдаться, но те отказались.

«Судя по всему, ВСУ предположили, что смогут вырваться из окружения. Этим планам не суждено было сбыться. Парни сразу перешли от слов к делу. Противник уничтожен», — написал он.

Кадыров также сообщал об уничтожении с помощью беспилотников опорных пунктов ВСУ в Черниговской области. Удары производились в окрестностях населенного пункта Леоновка.

До этого сообщалось, что 17 ноября российские войска начали наносить массированные удары по критически важным объектам на территории всех регионов Украины.

Ранее Кадыров рассказал о бойце «Ахмата» с позывным «Хохол».