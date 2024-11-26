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Власти российского города предупредили об опасности атаки беспилотников

Глава Таганрога Камбулова предупредила об опасности атаки дронов ВСУ

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В Таганроге Ростовской области власти объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Она призвала местных жителей спуститься на нижние этажи или в подвалы, найти места без окон и сесть на пол.

Тревога продлилась почти 10 минут. В 13:27 Камбулова опубликовала пост об отмене опасности. Были ли сбиты украинские дроны, не уточняется.

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 26 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны.

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Операция на Украине
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