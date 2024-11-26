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Украина пытается убедить Трампа в пользе поддержки Киева

WP: Украина хочет убедить Трампа, что поддержка Киева будет выгодна США

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Украина придумывает способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что помощь Киеву выгодна Вашингтону. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Чиновники и руководители предприятий здесь придумывают способы убедить Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на Украине также присутствует «осторожный оптимизм» по поводу того, что Трамп может действовать «быстрее и решительнее» президента Джо Байдена.

До этого украинский депутат Александр Дубинский заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского об ожидании от Трампа мирных инициатив по Украине были предложены Киеву госсекретарем США Энтони Блинкеном и действующей администрацией президента Байдена.

По словам Дубинского, уходящие демократы в США стремятся «подловить» Трампа по вопросу Украины: если избранный президент предложит свое видение окончания конфликта, то его быстро обвинят в давлении на Украину, а если Трамп не сделает предложений об урегулировании на Украине, то это даст Зеленскому возможность говорить, что у США нет плана по решению конфликта.

Ранее экономист Сакс рассказал, как остановить эскалацию на Украине одним звонком.

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