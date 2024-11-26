Перед взятием под контроль Селидово в Донецкой народной республике в городе были замечены колумбийские наемники. Об этом заявил местный житель в интервью РИА Новости.

«Когда у нас еще магазины работали, был у нас на рынке магазин «Аврора», минимаркет. Туда конкретно заходили, я в очереди стоял, как раз на кассе. Трое заходили, колумбийцы: шевроны Колумбия, ну и, соответственно, внешний вид — то есть никак не перепутаешь», — рассказал очевидец.

По его словам, наемники были в военной форме с шевронами на английском языке. Он добавил, что солдаты были вооружены автоматами.

До этого военный эксперт и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что наемники из латиноамериканских стран, сражающиеся в составе ВСУ, представляют интересы наркосиндикатов, находящихся под контролем США. Комментируя причины участия колумбийских боевиков в конфликте на Украине, эксперт отметил, что это связано с изменениями на рынке наркоторговли в Южной Америке.

5 ноября украинский военнопленный Владимир Николенко заявил, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников.

Ранее ФСБ показала задержанных колумбийских наемников.