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Эксперт рассказал о связи колумбийских наемников ВСУ с подконтрольными США наркокартелями

Эксперт Степанов: колумбийцы из ВСУ принадлежат подконтрольным США наркокартелям

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Наемники из латиноамериканских стран, сражающиеся в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), представляют интересы наркосиндикатов, находящихся под контролем США. Об этом в интервью ТАСС высказал военный эксперт и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«На линии фронта все чаще появляются выходцы из латиноамериканских наркокартелей, действующих по указаниям США. Например, недавно в бою с 144-й гвардейской мотострелковой дивизией были ликвидированы колумбийские наемники», — сообщил Степанов.

Комментируя причины участия колумбийских боевиков в конфликте на Украине, эксперт отметил, что это связано с изменениями на рынке наркоторговли в Южной Америке.

«После прихода к власти президента Густава Петро проамериканские группировки в Колумбии столкнулись с уменьшением доходов, что создало идеальные условия для рекрутинга в интернациональный легион ВСУ, где ведется учет информации о каждом участнике», — подчеркнул он.

Степанов добавил, что в подконтрольных США наркокартелях боевиков ставят перед тяжелым выбором.

«Им часто предлагают два исхода: либо экстрадиция и ожидание тюремного заключения в США, учитывая их уголовное прошлое, либо участие в подготовительном лагере с отправкой на Украину. Как мы видим, второй вариант становится все более привлекательным для тех, кто оказался на дне в Латинской Америке», — заключил он.

19 ноября стало известно, что Россия и Колумбия создадут группу по анализу ситуации с колумбийскими наемниками.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об особенностях контракта иностранных наемников.

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Операция на Украине
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