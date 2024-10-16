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В Кремле рассказали о проблемах с европейской помощью для Украины

Песков: Европа испытывает проблемы с мобилизацией своего ВПК

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны испытывают трудности с военным производством для Украины.

«Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего военно-промышленного комплекса», — сказал Песков.

По его словам, эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран.

«Явно потенциал этих стран не рассчитан на такие усилия. Со временем, мы надеемся, более энергичным будет все-таки понимание ненужности таких трат, будет достигать все большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран», — отметил он.

Министра обороны Франции Себастьян Лекорню до этого сообщил, что Франция вынуждена сократить помощь Украине из-за дефицита бюджета. По его словам, политически было решено в начале 2024 года, что эта помощь может достичь три миллиарда евро. Он уточнил, что в реальности выделят более двух миллиардов евро, «но не три».

Ранее эксперт заявил, что Россия может ответить ЕС при погашении кредита Украине замороженными активами.

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