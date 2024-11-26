Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили о планах Запада по дестабилизации в Белоруссии

Нарышкин: Запад подключит «полк Калиновского» для дестабилизации в Белоруссии

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и  британская разведывательная служба MI-6 рассчитывают использовать формирование «полк имени Калиновского» для дестабилизации в  Белоруссии. Его слова в ходе выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и  разведслужб государств  — участников СНГ передает ТАСС.

«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и  MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов»,  — сказал Нарышкин.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации.

11 сентября сообщалось, что Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск, перед которыми поставлена задача предотвратить проникновение противника в белорусские населенные пункты.

Выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко пообещал отключить интернет в случае протестов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами