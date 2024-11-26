В СВР заявили о планах Запада по дестабилизации в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведывательная служба MI-6 рассчитывают использовать формирование «полк имени Калиновского» для дестабилизации в Белоруссии. Его слова в ходе выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ передает ТАСС.

«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и MI-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов», — сказал Нарышкин.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации.

11 сентября сообщалось, что Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов. Министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск, перед которыми поставлена задача предотвратить проникновение противника в белорусские населенные пункты.

Выборы в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко пообещал отключить интернет в случае протестов.