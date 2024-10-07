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В СВР назвали мотивы украинских терактов на территории России

Нарышкин: терактами в РФ Киев рассчитывает дестабилизировать общество

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что украинские власти, не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются организацией терактов в России. Его слова на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ опубликованы на сайте СВР.

По словам Нарышкина, Украина и ее западные кураторы развернули против России «настоящую террористическую войну».

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество», — сказал глава СВР.

Он также отметил, что США и их союзники по НАТО потворствуют преступной линии Украины, и поэтому несут не меньшую ответственность.

7 октября второй Восточный окружной военный суд признал виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества, которые были задержаны в январе 2023 года. По данным ФСБ, они причастны к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Кроме того, осужденные подготавливали диверсионно-террористический акт на авиабазе ВКС России в Приморском крае.

Ранее завербованный агент рассказал об обещанной за уничтожение самолетов РФ награде.

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