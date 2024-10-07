Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что США передавали Украине данные для ударов по РФ

Нарышкин: США с начала конфликта передавали Украине данные для ударов по России

close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Американская разведка с самого начала конфликта передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает сайт СВР.

«Установлено, что американские разведывательные спутники, начиная с марта с.г., значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях», — сказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что США и их союзники по НАТО активно потворствуют решениям украинского правительства. В связи с этим, по словам Нарышкина, они несут не меньшую ответственность за действия Украины на российской территории.

В рамках своего выступления Нарышкин также заявил, что украинские власти, не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются организацией терактов в России. По его словам, Киев и его западные кураторы развернули против РФ «настоящую террористическую войну».

Ранее Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами