В СВР заявили, что США передавали Украине данные для ударов по РФ

Американская разведка с самого начала конфликта передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, передает сайт СВР.

«Установлено, что американские разведывательные спутники, начиная с марта с.г., значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной. При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях», — сказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что США и их союзники по НАТО активно потворствуют решениям украинского правительства. В связи с этим, по словам Нарышкина, они несут не меньшую ответственность за действия Украины на российской территории.

В рамках своего выступления Нарышкин также заявил, что украинские власти, не имея шанса добиться стратегического успеха, занимаются организацией терактов в России. По его словам, Киев и его западные кураторы развернули против РФ «настоящую террористическую войну».

Ранее Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России.