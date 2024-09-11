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В Белоруссии приняли меры для недопущения диверсантов в страну

Белоруссия усилила меры безопасности для недопущения в страну диверсантов

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Усиление охраны белорусско-украинской границы позволяет эффективно контролировать ситуацию и предотвращать проникновение диверсионно-разведывательных групп на территорию Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков в Столине (Брестская область), где проходят учения по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщает ТАСС.

«В ответ на напряженную обстановку на южных рубежах Беларуси в приграничье размещены специальные подразделения ОМОНа и внутренних войск. Их главная задача — не допустить проникновения противника в населенные пункты и обеспечить безопасность наших граждан», — цитирует заявление Кубракова пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что налажено «оперативное взаимодействие с командирами боевых подразделений, пограничными войсками, председателями областных и районных исполкомов». Он также добавил, что МВД «провело анализ действий ВСУ в Курской области России».

Отмечается, что Столинский район Брестской области на юге граничит с Сарненским районом Ровненской области Украины.

8 сентября Совбез Белоруссии сообщил о нахождении 14-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с республикой.

Ранее в Белоруссии заявили о крупной группировке ВС Польши на границе.

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