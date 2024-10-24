Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пообещал ответить на любые провокации на выборах президента Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия готова к выборам и не допустит никаких провокаций

close
Alexei Druzhinin/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации. Об этом сообщило издание «Известия».

Под провокациями понимаются некие «инсинуации», о которых Лукашенко сказал в интервью.

«Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа. — Прим. «Газеты.Ru»), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими», — отметил президент.

Лукашенко заявил, что был готов защищать Белоруссию и делал это на прошлых выборах. Такое решение он принял из-за того, что в выборы вмешались третьи лица и хотели «перевернуть страну».

«Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации», — заключил он.

Выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Ранее пресс-служба Лукашенко заявила, что в сообщении президента о желании вновь стать президентом, сказанном в Казани, нет ничего странного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами