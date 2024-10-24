Лукашенко пообещал ответить на любые провокации на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации. Об этом сообщило издание «Известия».

Под провокациями понимаются некие «инсинуации», о которых Лукашенко сказал в интервью.

«Мы не исключаем, что могут быть какие-то инсинуации, провокации и так далее. Но вот этого больше не будет. Мы этого не допустим, потому что мы знаем, кто это делает. Недавно, спасибо Майку Помпео, с которым мы встречались (бывший директор ЦРУ, а потом руководитель Госдепа. — Прим. «Газеты.Ru»), он был в Беларуси. Потом с Вованом и Лексусом вашими», — отметил президент.

Лукашенко заявил, что был готов защищать Белоруссию и делал это на прошлых выборах. Такое решение он принял из-за того, что в выборы вмешались третьи лица и хотели «перевернуть страну».

«Поэтому мы готовы к выборам и готовы ответить на любые провокации», — заключил он.

Выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Ранее пресс-служба Лукашенко заявила, что в сообщении президента о желании вновь стать президентом, сказанном в Казани, нет ничего странного.