По логистическому узлу ВСУ на западе Украины нанесли удары

Удары нанесены по энергетической инфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области на западе Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ударами были поражены личный состав и техника Вооруженных сил Украины.

Также Лебедев сообщил, что удары нанесены по пунктам временной дислокации ВСУ и месту производства беспилотников в Киеве и пригороде, а также по портам в Одесской области.

Накануне, 25 ноября, сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны.